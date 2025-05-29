Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 12:30

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В центре Москвы появился тропический уголок с пальмами и декоративным прудом

В центре Москвы появился тропический уголок с пальмами и декоративным прудом

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На Манежной площади появился тропический уголок с пальмами, декоративным прудом и ботаническим садом. Пространство стало одной из центральных площадок фестиваля "Сады и цветы", который проводится в рамках проекта "Лето в Москве". Всего по городу обустроят более 70 локаций.

По словам организаторов, на Манежной площади установили водопад и высадили экзотические растения, в том числе бананы и финики. Украсили также Камергерский переулок, где теперь растут лимоны. Специалисты подчеркивают, что пальмы комфортно себя чувствуют в летнем климате столицы – их регулярно поливают и подкармливают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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