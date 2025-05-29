В центре Москвы появился тропический уголок с пальмами и декоративным прудом

На Манежной площади появился тропический уголок с пальмами, декоративным прудом и ботаническим садом. Пространство стало одной из центральных площадок фестиваля "Сады и цветы", который проводится в рамках проекта "Лето в Москве". Всего по городу обустроят более 70 локаций.

По словам организаторов, на Манежной площади установили водопад и высадили экзотические растения, в том числе бананы и финики. Украсили также Камергерский переулок, где теперь растут лимоны. Специалисты подчеркивают, что пальмы комфортно себя чувствуют в летнем климате столицы – их регулярно поливают и подкармливают.

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