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Пешеходный тоннель под путями Белорусского вокзала закрыт с 28 октября

Пешеходный тоннель под путями Белорусского вокзала закрыт с 28 октября

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С 28 октября на Белорусский вокзал со стороны Нижней улицы можно попасть только по тротуару Тверского путепровода: пешеходный тоннель под путями закрыт. Это связано с реконструкцией инфраструктуры для первого и четвертого диаметров: на станции строят две новые платформы и подземный вестибюль с тоннелем.

Подробная информация о новой схеме прохода есть на информационных стендах. Когда откроют новый переход, путь на платформы станет безопаснее. Для удобства маломобильных пассажиров предусмотрены эскалаторы и лифты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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