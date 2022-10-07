Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в октябре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

График движения поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги поменяется в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.

С 23:40 до 05:40 10,11, 25, 26, 30 и 31 октября будет закрыт первый путь на участке Кунцевская – Усово. Также из графика выведут составы от и до Усово.

Для удобства пассажиров будут назначены компенсационные автобусы.

Ранее Дептранс сообщил, что с 30 сентября частично изменился график движения электричек на Савеловском направлении первого диаметра МЦД. Ограничения ввели на период до 30 октября текущего года.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!