Электробусы № 17 будут ходить через Солнечную улицу в Москве 9 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 9 октября, электробусы № 17 будут ходить через Солнечную улицу вместо улицы Академика Черенкова. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Остановки "Улица Академика Черенкова" и "Микрорайон Солнечный" временно не будут работать. Вместо них будут доступны остановки "Солнечная улица" и "Троицкий храм".

Маршрут изменится с 09:00 до окончания спортивного мероприятия.

Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в московской подземке было обновлено около 50% турникетов. Теперь при оплате банковской картой они срабатывают более чем в 2 раза, а по Face Pay – в 3 раза быстрее. На турникетах также стал виден статус билета, и можно узнать, сколько осталось поездок.



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