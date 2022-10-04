Расписание на Казанском направлении МЖД изменится 5–7 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание некоторых электричек Черустинской ветки Казанского направления МЖД изменится 5–7 октября из-за ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба магистрали.

Работы идут на участке Черусти – Кривандино. Технологические окна в связи с этим назначены с 06:00 до 14:00. В этот промежуток времени движение поездов организуют по соседнему пути в реверсивном режиме – поезда будут по очереди пропускать в обе стороны.

Электрички № 6835, 6845 и 6813 сообщением Черусти – Москва будут отправляться в столицу по укороченному маршруту – со станции Куровская. Поезда № 6902, 6822 и 6810 сообщением Москва – Черусти проследуют до Куровской.

Ранее Дептранс сообщил, что с 30 сентября частично изменился график движения электричек на Савеловском направлении первого диаметра МЦД. Ограничения ввели на период до 30 октября текущего года.



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