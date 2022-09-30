Расписание поездов трех направлений МЖД изменится 1–24 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская железная дорога (МЖД) сообщила об изменении расписания ряда пригородных поездов на Казанском, Курском и Рижском направлениях с 1 по 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

На Казанском направлении пройдут путевые работы на участке Раменское – Быково. Они запланированы во временные слоты с 21:30 до 06:00 1–3, 8–10, 15–17, 22–24 октября. Кроме того, с 1 по 11 октября ожидается ремонт на участке Дивово – Подлипки.

Кроме того, 3 октября с 05:20 до 15:20 будет заменен стрелочный перевод на станции "Кораблино" Казанского направления.

На Курском направлении МЖД будут реализованы работы по модернизации объектов энергообеспечения. Речь идет об участке Царицыно – Подольск, проезд по которому ограничат с 1 по 3 и с 7 по 19 октября. На участке Подольск – Гривно работы пройдут с 3 по 7 октября с 22:00 до 05:30.

В МЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к изменениям и заранее ознакомиться со скорректированными маршрутами, поскольку у ряда поездов изменятся время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, а часть составов выведут из графика.

Ранее Дептранс сообщил, что с 30 сентября частично поменяется график движения электричек на Савеловском направлении первого диаметра МЦД. Ограничения вводятся на период до 30 октября текущего года.

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