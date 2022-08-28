Концерт фестиваля "Спасская башня" состоялся в центре Москвы

Столичный фестиваль "Спасская башня" в самом разгаре. Он продлится еще неделю.

Каждый вечер зрителей ждут красочные шоу на Красной площади. Билеты на мероприятие можно приобрести от 1,5 тысячи рублей.

Помимо вечерних шоу, зрителей ожидают выступления иностранных коллективов в парках, скверах, а также на железнодорожных вокзалах Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.