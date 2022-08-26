На водном стадионе "Динамо" состоится пляжная вечеринка радио "Хит FM"

Фото: пресс-служба РМГ
2 сентября на водном стадионе "Динамо"пройдет пляжная вечеринка "Хит FM" в честь 25-летия радиостанции. Мероприятие начнется в 15:00 и продлится до полуночи.
Всех посетителей ожидает насыщенная развлекательная программа: спортивные конкурсы и подарки от ведущих "Хит FM", еда и развлечения, диджей-сеты и мастер-классы от фитнес-тренеров. Для самых юных гостей приготовлена детская зона и игры с аниматорами. Вечером на сцене выступят популярные артисты – Артем Качер, LYRIQ и другие звезды эфира "Хит FM".
Кроме того, во время праздника пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу, а прямо на корте перед матчем выступит группа Filatov&Karas. Вход на мероприятие бесплатный.
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