На водном стадионе "Динамо" состоится пляжная вечеринка радио "Хит FM"

Фото: пресс-служба РМГ

2 сентября на водном стадионе "Динамо"пройдет пляжная вечеринка "Хит FM" в честь 25-летия радиостанции. Мероприятие начнется в 15:00 и продлится до полуночи.

Всех посетителей ожидает насыщенная развлекательная программа: спортивные конкурсы и подарки от ведущих "Хит FM", еда и развлечения, диджей-сеты и мастер-классы от фитнес-тренеров. Для самых юных гостей приготовлена детская зона и игры с аниматорами. Вечером на сцене выступят популярные артисты – Артем Качер, LYRIQ и другие звезды эфира "Хит FM".

Кроме того, во время праздника пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу, а прямо на корте перед матчем выступит группа Filatov&Karas. Вход на мероприятие бесплатный.