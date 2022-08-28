В Москве проходит выставка старинных машин "Олдтаймер-Галерея"

В Москве проходит 32-я выставка старинных машин "Олдтаймер-Галерея". В течение пяти дней посетители "Крокус Экспо" смогут увидеть уникальные экспонаты – эксклюзивные автомобили различных эпох.

Свои шедевры и достижения демонстрируют реставраторы и коллекционеры из 25 регионов России. Одной из центральных тем выставки стало 115-летие создания Собственного Его Императорского Величества гаража.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

