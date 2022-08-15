Более 45 тысяч человек посетили выставку "Город для каждого"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
За две недели выставку "Город для каждого" посетили более 45 тысяч человек. За это время на площадке ЦВЗ "Манеж" состоялось около 160 мероприятий деловой и развлекательной программы.
Одним из самых популярных форматов событий для гостей выставки стали фитнес-тренировки олимпийских чемпионов по фигурному катанию. Кроме того, понравилась посетителям интеллектуальная игра про город и урбанистику от "Квиз, плиз!" – собрала более 160 человек, а также лекции экспертов в рамках дня "Студии Артемия Лебедева" – 350 человек.
На завершающей, третьей неделе выставки посетителей ждут еще более 90 активностей. До 21 августа гостям площадки будет доступно много увлекательных экспонатов: интерактивные карты, 4D-аттракционы, а еще здесь можно будет посмотреть на Москву с высоты птичьего полета или отправиться в медицинский центр будущего.
Всю неделю в "Манеже" также будут проводиться детские мероприятия и мастер-классы. Например, 15 августа в 16:30 пройдет дискуссия на тему "Проектирование среды, побуждающей к исследованию, познанию и творчеству". 16 августа в 12:30 состоится мастер-класс от Музея Транспорта Москвы "Детская автомастерская". 18 августа с 12:00 до 19:00 пройдет экологический квиз от "Экосборки".
В день закрытия выставки пройдут фитнес-тренировка и автограф-сессия российской фигуристки Александры Трусовой. Серебряная призерка зимних Олимпийских игр начнет свое выступление в амфитеатре "Манежа" в 18:30.
Познакомиться с подробной программой мероприятий выставки можно на сайте Московского урбанфорума.
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