Оркестры МО, ФСО и МЧС выступили на фестивале "Спасская башня"

Оркестры Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС выступили на Красной площади в рамках фестиваля "Спасская башня". В Москве также выступили лучшие военные музыканты из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Таиланда.

Фестиваль продлится до 4 сентября. Вход осуществляется по билетам, которые можно приобрести на сайте фестиваля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

