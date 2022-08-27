XI Межрегиональный творческий фестиваль открылся в Коломенском музее

В музее-заповеднике "Коломенское" открылся XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле". Спустя два пандемийных года он проходит офлайн.

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков рассказал, что фестиваль посвящен юбилею столицы и юбилею со дня рождения императора Петра I. В фестивале участвуют 49 регионов и еще четыре страны: Турция, Узбекистан, ЛНР и Белоруссия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

