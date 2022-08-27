Москвичам рассказали о фестивале "Ночь кино"

Бесплатные показы в кинотеатрах и на открытых площадках запустили в Москве в рамках "Ночи кино". В этом году акцию посвятили 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова. Также в программе есть фестивальные картины и кинопремьеры.

На большие экраны вернулись "Зигзаг удачи", "Дайте жалобную книгу!", "Старики-разбойники" и другие. В рамках акции покажет и зарубежные фильмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

