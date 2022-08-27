Москвичам рассказали о мероприятиях в рамках фестиваля "Спасская башня"

В Москве проходит фестиваль "Спасская башня". Мероприятие охватывает сразу две площадки: шоу программы предусмотрены как на Красной площади, так и на ВДНХ.

Днем участники смотра прошли от фонтана "Дружба народов" до павильона "Центр национальных конных традиций". Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

