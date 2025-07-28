Москвичей и туристов пригласили на фестиваль вьетнамской культуры на Манежной площади

Фестиваль вьетнамской культуры организовали на Манежной площади в рамках проекта "Лето в Москве". Гости мероприятия могут попробовать блюда национальной кухни, посмотреть выступления артистов и научиться варить настоящий вьетнамский кофе на мастер-классах.

Тем временем на Болотной площади в павильоне "Зеленый маркет" 28 июля москвичи и туристы могут посетить занятия по созданию скрабов, лосьонов для тела и аксессуаров для сумок. Также фестиваль воздушных шаров ждет всех желающих в Парке Горького.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

