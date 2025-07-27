Гости в тельняшках и бескозырках в День ВМФ смогут бесплатно посетить Музей Победы

27 июля, в День Военно-морского флота, москвичи и гости столицы в тельняшках или бескозырках смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе. Там расскажут об истории праздника и традициях моряков.

В Военно-морской локации филиала музея "Главные Оружейные Реликвии Армии" на искусственном водоеме площадью более 2,6 тысячи квадратных метров будут размещены корабли и катера, а также рубки подводных лодок. В антураже морской тематики пройдет и большая праздничная программа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

