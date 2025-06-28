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28 июня, 13:15

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В Москве можно отпраздновать День молодежи на 250 площадках

В Москве можно отпраздновать День молодежи на 250 площадках

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В Москве отмечают День молодежи – праздник проходит сразу на 250 площадках по всему городу. Основные события развернулись на Болотной площади, где весь день идут мастер-классы, творческие встречи, спортивные турниры, викторины, концерты и кубок КВН.

Присоединиться к празднику можно на локациях проекта "Лето в Москве" и в каждом районе столицы. Организаторы подготовили насыщенную программу для молодежи с учетом самых разных интересов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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