28 июня, 13:15Город
В Москве можно отпраздновать День молодежи на 250 площадках
В Москве отмечают День молодежи – праздник проходит сразу на 250 площадках по всему городу. Основные события развернулись на Болотной площади, где весь день идут мастер-классы, творческие встречи, спортивные турниры, викторины, концерты и кубок КВН.
Присоединиться к празднику можно на локациях проекта "Лето в Москве" и в каждом районе столицы. Организаторы подготовили насыщенную программу для молодежи с учетом самых разных интересов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.