Новости последнего часа: жара в Москве сохранится до конца недели

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, жара в Москве сохранится до конца недели.

Глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что строительство эстакады в районе платформы Покровское МЦД-2 завершено на 70%.

Мосгорнаследие сообщило, что свыше 20 000 артефактов обнаружили во время раскопок на Тверской улице в Москве.

