На Патриаршие пруды начали пускать по паспортам

Патриаршие пруды изолировали от чужаков. Теперь по вечерам туда можно проехать, только если имеешь прописку в этом районе.

Так власти отреагировали на жалобы местных жителей о постоянном ночном шуме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.