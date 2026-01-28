Москвичи могут купить и упаковать подарки в арт-павильоне на Болотной площади

На Болотной площади в рамках проекта "Зима в Москве" работает арт-павильон "Фабрика подарков". Здесь предлагают не только купить подарки, но и красиво их упаковать. По специальной канатной дороге подарок отправляется в зону упаковки, где процесс занимает не более пяти минут.

Также в павильоне проходят бесплатные мастер-классы, где можно создать елочные игрушки, расписать пряники или изготовить украшения. Рядом работает каток с бесплатным входом, прокатом и заточкой коньков, где новичкам помогают тренеры.

