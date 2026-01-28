Форма поиска по сайту

28 января, 22:30

Город

Москвичи могут купить и упаковать подарки в арт-павильоне на Болотной площади

Москвичи могут купить и упаковать подарки в арт-павильоне на Болотной площади

Собянин: Москва входит в тройку наиболее освещенных мегаполисов планеты

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах вечером 28 января

Снегопад в Москве продолжится 29 января

Новости Москвы: на станции метро "Комсомольская" начали строить стеклянные навесы

132% месячной нормы осадков выпало в Москве за январь

"Новости дня": высота сугробов может превысить 60 см в Москве

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

Новый мост имени академика Королева соединил Шелепихинскую набережную с Филевской поймой

Москвичам рассказали, как работают курьеры в условиях снегопада

На Болотной площади в рамках проекта "Зима в Москве" работает арт-павильон "Фабрика подарков". Здесь предлагают не только купить подарки, но и красиво их упаковать. По специальной канатной дороге подарок отправляется в зону упаковки, где процесс занимает не более пяти минут.

Также в павильоне проходят бесплатные мастер-классы, где можно создать елочные игрушки, расписать пряники или изготовить украшения. Рядом работает каток с бесплатным входом, прокатом и заточкой коньков, где новичкам помогают тренеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Зима в Москве
городвидеоАрина УстюковаЕкатерина Ефимцева

