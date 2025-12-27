27 декабря, 17:15События
Гастрофестиваль "Вкусные морозы" стартовал в парке искусств "Музеон"
Корсиканский суп с ягненком, лепешки дюрюм, отвар из чаги с чабрецом. Эти и десятки других необычных блюд ждут посетителей гастрофестиваля "Вкусные морозы". Он открылся в парке искусств "Музеон" в рамках масштабного городского проекта "Зима в Москве".
На площади перед зданием Новой Третьяковки установили 10 павильонов московских ресторанов и кафе, популярных чайных и кофеен. В них представлены кухни разных стран: горячая еда, выпечка и напитки. В программе – дегустации, кулинарные мастер-классы и специальные праздничные активности.
Каждый день для посетителей работают "Повара зимы". Аниматоры рассказывают о фестивале и устраивают различные игры. Атмосферу праздника также создают вокальные дуэты, которые исполняют легендарные новогодние песни.
Какие гастрономические открытия ожидают гостей фестиваля – выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.