Гастрофестиваль "Вкусные морозы" стартовал в парке искусств "Музеон"

Корсиканский суп с ягненком, лепешки дюрюм, отвар из чаги с чабрецом. Эти и десятки других необычных блюд ждут посетителей гастрофестиваля "Вкусные морозы". Он открылся в парке искусств "Музеон" в рамках масштабного городского проекта "Зима в Москве".

На площади перед зданием Новой Третьяковки установили 10 павильонов московских ресторанов и кафе, популярных чайных и кофеен. В них представлены кухни разных стран: горячая еда, выпечка и напитки. В программе – дегустации, кулинарные мастер-классы и специальные праздничные активности.

Каждый день для посетителей работают "Повара зимы". Аниматоры рассказывают о фестивале и устраивают различные игры. Атмосферу праздника также создают вокальные дуэты, которые исполняют легендарные новогодние песни.

Какие гастрономические открытия ожидают гостей фестиваля – выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.