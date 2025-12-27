Форма поиска по сайту

27 декабря, 17:15

Гастрофестиваль "Вкусные морозы" стартовал в парке искусств "Музеон"

"Деньги 24": эксперт рассказал о ценах на жилье в новостройках Москвы в 2026 году

Собянин исполнил мечты трех ребят из Луганска и Москвы в рамках "Елки желаний"

Москвичи могут поздравить бойцов СВО в рамках акции "С наступающим наступающих!"

Жители и гости столицы могут попить чай с баранками на площадках "Зимы в Москве"

Москвичам начали шить более легкие зимние куртки

Минус 7 градусов ожидается в Москве 31 декабря

Необычная арт-инсталляция появилась на западе Москвы

Юные спортсмены могут посетить тематические новогодние активности в Москве

"Атмосфера": температура до минус 6 градусов ожидается в Москве 30 декабря

Корсиканский суп с ягненком, лепешки дюрюм, отвар из чаги с чабрецом. Эти и десятки других необычных блюд ждут посетителей гастрофестиваля "Вкусные морозы". Он открылся в парке искусств "Музеон" в рамках масштабного городского проекта "Зима в Москве".

На площади перед зданием Новой Третьяковки установили 10 павильонов московских ресторанов и кафе, популярных чайных и кофеен. В них представлены кухни разных стран: горячая еда, выпечка и напитки. В программе – дегустации, кулинарные мастер-классы и специальные праздничные активности.

Каждый день для посетителей работают "Повара зимы". Аниматоры рассказывают о фестивале и устраивают различные игры. Атмосферу праздника также создают вокальные дуэты, которые исполняют легендарные новогодние песни.

Какие гастрономические открытия ожидают гостей фестиваля – выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

городфестивалиедавидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

