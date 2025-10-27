Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 22:45

Город

Эксклюзивные речные экскурсии стартовали для участников "Московского долголетия"

Эксклюзивные речные экскурсии стартовали для участников "Московского долголетия"

Московский театр иллюзии подготовил яркие шоу и мастер-классы

"Московский патруль": полиция задержала курьера телефонных мошенников в столице

"Московский патруль": сотрудники МАДИ организовали патрулирование столичных улиц

"Московский патруль": 16 приговоров вынесено в отношении пассажиров транспорта в Москве

Движение поездов по одному из путей нового путепровода открылось на северо-востоке Москвы

Ребенок пострадал в ДТП возле станции метро "Крылатское"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 октября

Бесплатные занятия по зумбе и йоге можно посетить на ВДНХ в Москве

"Новости дня": Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру в Луганске и Донецке

Для участников проекта "Московское долголетие" стартовали эксклюзивные речные экскурсии. В рамках специальных рейсов по Москве-реке подготовили встречи с горожанами-долгожителями, среди которых присутствуют деятели культуры, искусства, науки и спорта.

Прогулки проходят дважды в день. В ходе обзорной экскурсии гости взглянут на город с нового ракурса и услышат исторические факты о Москве, ее достопримечательностях и известных жителях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика