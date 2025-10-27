Эксклюзивные речные экскурсии стартовали для участников "Московского долголетия"

Для участников проекта "Московское долголетие" стартовали эксклюзивные речные экскурсии. В рамках специальных рейсов по Москве-реке подготовили встречи с горожанами-долгожителями, среди которых присутствуют деятели культуры, искусства, науки и спорта.

Прогулки проходят дважды в день. В ходе обзорной экскурсии гости взглянут на город с нового ракурса и услышат исторические факты о Москве, ее достопримечательностях и известных жителях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

