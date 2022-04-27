В парке "Музеон" расцвели трехцветные тюльпаны Кауфмана

В Москве в парке искусств "Музеон" расцвели трехцветные тюльпаны Кауфмана. Они считаются самыми ранними из тюльпанов, так как эти цветы не боятся заморозков.

Тюльпан Кауфмана относится к семейству лилейных. Его естественный ареал – Средняя Азия и Казахстан. В Казахстане, Таджикистане и других странах этот вид тюльпанов занесен в Красную книгу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.