Побывать на чайной церемонии и увидеть танцы дракона можно до 1 марта в Москве

Побывать на чайной церемонии, увидеть танцы дракона на Манежной площади и попробовать самые вкусные блюда китайской кухни можно до 1 марта в Москве. Фестиваль "Китайский Новый год" завершается в столице.

В кинопарке "Москино" пройдут занятия по исполнению национального китайского танца с зонтиками "Санву", а также уроки по созданию раскадровки в китайском стиле и озвучиванию мультфильма. Праздничные площадки украшают тысячи красных фонарей.

