Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 11:30

Город

Жителям дома на западе столицы пришлось искать съемные квартиры из-за трещины в плите

Жителям дома на западе столицы пришлось искать съемные квартиры из-за трещины в плите

Москвичам рассказали, как беспилотный поезд в метро определяет объекты

Снежный покров в Москве уменьшится на 10 см к началу следующей недели

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 3 марта

"Новости дня": школьники могут посетить дни открытых дверей в столичных колледжах

Роботов-спасателей и умные протезы представят московские школьники на конференциях

Число перехватывающих парковок в Москве увеличилось до 124

Собянин рассказал о системной поддержке некоммерческих организаций в Москве

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 28 февраля

"Новости дня": эксперимент с умными светофорами запустят в Тушине

Жителям дома на западе столицы пришлось искать съемные квартиры. По их словам, находиться в доме опасно. Плита, которая лежит в основании здания, дала трещину. Она же служит крышей парковки, поэтому машины тоже пришлось срочно убирать.

Управляющая компания заявила об опасности и необходимости эвакуации. Накануне на место ЧП приезжали сотрудники МЧС, представители управы и официальной комиссии, которые вынесут вердикт о состоянии дома и причинах трещины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаРустам Шафиуллин

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика