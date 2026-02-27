Жителям дома на западе столицы пришлось искать съемные квартиры из-за трещины в плите

Жителям дома на западе столицы пришлось искать съемные квартиры. По их словам, находиться в доме опасно. Плита, которая лежит в основании здания, дала трещину. Она же служит крышей парковки, поэтому машины тоже пришлось срочно убирать.

Управляющая компания заявила об опасности и необходимости эвакуации. Накануне на место ЧП приезжали сотрудники МЧС, представители управы и официальной комиссии, которые вынесут вердикт о состоянии дома и причинах трещины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.