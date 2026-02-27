Фестиваль "Китайский Новый год" завершится в Москве 1 марта. До этой даты горожане и туристы могут посетить чайную церемонию, творческие мастер-классы и театрализованные квесты на Манежной площади.

Кроме того, в кинопарке "Москино" пройдут занятия по исполнению национального китайского танца с зонтиками "Санву", а также уроки по созданию раскадровки в китайском стиле и озвучиванию мультфильма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.