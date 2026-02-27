Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 07:45

Город

Фестиваль "Китайский Новый год" завершится в Москве 1 марта

Фестиваль "Китайский Новый год" завершится в Москве 1 марта

Международный день полярного медведя отметят в Московском зоопарке

Ледовое шоу "12 месяцев" пройдет на площади Революции 27 февраля

Экспозиция "Искусство ХХ века" открылась в Новой Третьяковке

Пожар произошел в доме на севере Москвы

Каток у Северного речного вокзала будет работать до 1 марта

"Утро": 1 градус мороза ожидается в столице 27 февраля

Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Москвичи могут заказать химчистку мебели на платформе "Электронный дом"

Беспилотный поезд в московском метро сможет определять объекты на расстоянии до 200 метров

Фестиваль "Китайский Новый год" завершится в Москве 1 марта. До этой даты горожане и туристы могут посетить чайную церемонию, творческие мастер-классы и театрализованные квесты на Манежной площади.

Кроме того, в кинопарке "Москино" пройдут занятия по исполнению национального китайского танца с зонтиками "Санву", а также уроки по созданию раскадровки в китайском стиле и озвучиванию мультфильма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоЕгор БедуляПолина БрабецАнгелина Жукова

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика