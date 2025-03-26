Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 07:30

Город

Москвичам рассказали о программе акции "День без турникетов"

Москвичам рассказали о программе акции "День без турникетов"

Акция "День без турникетов" проходит в Москве

Москвичам рассказали о транспортной обстановке на дорогах

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

"Мой район. Новости": новое прогулочное пространство появится в Москве

Новости Москвы: на трассе ЮЛА завершают строительство моста через Москву-реку

ЦОДД модернизировал светофоры на 21 участке в Москве

Собянин утвердил проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе

Путин поддержал развитие реновации по московскому образцу

"Сити": подборка самых популярных выставок в Москве

На этой неделе в столице стартовала акция "День без турникетов". До 29 марта ее участники могут отправиться в лабораторию АО "Мосгаз" и попробовать себя в роли исследователя или, например, посетить экскурсию на топливозаправочном комплексе "Газпромнефть-АЭРО".

Кроме того, компания "Союзмультфильм" приглашает погрузиться в атмосферу детства за просмотром старых и новых коллекций киностудии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика