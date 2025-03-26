Москвичам рассказали о программе акции "День без турникетов"

На этой неделе в столице стартовала акция "День без турникетов". До 29 марта ее участники могут отправиться в лабораторию АО "Мосгаз" и попробовать себя в роли исследователя или, например, посетить экскурсию на топливозаправочном комплексе "Газпромнефть-АЭРО".

Кроме того, компания "Союзмультфильм" приглашает погрузиться в атмосферу детства за просмотром старых и новых коллекций киностудии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.