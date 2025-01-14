Собянин: более 17 млн человек стали участниками проекта "Открой#Моспром"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 17 миллионов человек стали участниками проекта "Открой#Моспром" с 2019 года, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, проект играет большую роль в профориентации школьников, помогает выбрать место работы и, как отметил мэр, показывает, что современные заводы на сегодняшний день являются чистыми, высокотехнологичными производствами с достойной оплатой труда.

В прошлом году к проекту присоединились 16 новых производств. Сейчас он предлагает своим участникам несколько форматов, среди которых бесплатные экскурсии, квизы и мастер-классы. На них гости могут изготовить кондитерские изделия, косметику и канцелярские товары.

Причем особой популярностью у горожан пользуются экскурсии по инновационным предприятиям, отметил градоначальник. В их числе заводы, выпускающие микроэлектронику, медизделия, а также жилые модули.

"Благодаря проекту городу присвоен статус наставника по промышленному туризму. Миллионы людей узнали, что Москва – еще и промышленная столица России", – заключил Собянин.

В прошлом месяце "Открой#Моспром" провел заключительный в 2024-м сезон экскурсий по столичным промпредприятиям. Его участниками стали около 30 столичных производств.

Всего прошло 60 экскурсионных туров и 20 мастер-классов. При этом гости впервые побывали на Карачаровском механическом заводе, где им рассказали об этапах производства лифтов, технологических новинках и стандартах качества продукции.