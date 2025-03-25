Детские площадки и пешеходные зоны обновят за счет парковочных сборов

В этом году 10 миллиардов рублей, полученных от платных парковок, направят на благоустройство придомовых территорий. В районах появятся новые детские и спортивные площадки, специалисты обновят инфраструктуру, пешеходные зоны и парковочные карманы.

Решать, какие объекты благоустроят в первую очередь, будут сами жители. Для этого необходимо обратиться с предложением к муниципальным депутатам. Средства распределят по всем районам, включая те, где нет платных парковок.

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