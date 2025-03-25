Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 11:15

Город

Детские площадки и пешеходные зоны обновят за счет парковочных сборов

Детские площадки и пешеходные зоны обновят за счет парковочных сборов

В ВАО Москвы обустроят новые пешеходные переходы и дополнительные полосы

Собянин: 100 тыс школьников прошли профориентацию в центре "Профессии будущего"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 марта

Собянин: Москва развивает уникальную программу профориентации для 9-классников

"Мой район. Новости": новое место притяжения горожан откроют в центре Москвы

Новую разметку нанесут на дорогах на востоке Москвы

У москвичей появится возможность прогуляться по новым павильонам на Пушкинской набережной

"Культура за 100 секунд": бесплатные экскурсии на речных трамвайчиках проходят в Москве

Белого медведя Терпея перевели в вольер к медведице Айке из Московского зоопарка

В этом году 10 миллиардов рублей, полученных от платных парковок, направят на благоустройство придомовых территорий. В районах появятся новые детские и спортивные площадки, специалисты обновят инфраструктуру, пешеходные зоны и парковочные карманы.

Решать, какие объекты благоустроят в первую очередь, будут сами жители. Для этого необходимо обратиться с предложением к муниципальным депутатам. Средства распределят по всем районам, включая те, где нет платных парковок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнастасия Тареева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика