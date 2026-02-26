Московские ярмарки расширили ассортимент к Великому посту

Московские ярмарки расширили ассортимент к началу Великого поста, сообщила руководитель пресс-службы ГБУ "Московские ярмарки" Анастасия Костяникова. Фермеры и поставщики привезли много необычной и редкой продукции, которую сложно найти в супермаркетах.

Участник ярмарки Василий Ушаков рассказал, что в продаже появилась северная дикая рыба, брусника, облепиха, морошка. Также представлено варенье из сосновых шишек, которое можно использовать как десерт или природное средство.

