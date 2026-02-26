Форма поиска по сайту

26 февраля, 15:30

Город

Московские ярмарки расширили ассортимент к Великому посту

Московские ярмарки расширили ассортимент к Великому посту

Москву назвали передовым городом по развитию транспорта

Тюльпаны подорожали к 8 Марта почти на 7% в Москве

Насыщенная программа ждет гостей в последние дни фестиваля "Китайский Новый год в Москве"

Собянин: завершена проходка двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро

Более 5 тонн гуманитарной помощи передали волонтеры жителям ДНР и бойцам СВО

"Новости дня": в Москве отреставрировали фасады дома усадьбы Румянцева-Задунайского

Оплата по биометрии будет доступна на всем городском транспорте в Москве

Усадьба Воронцово стала доступна для свадебных церемоний

Фестиваль "Китайский Новый год" продлится в Москве до 1 марта

Московские ярмарки расширили ассортимент к началу Великого поста, сообщила руководитель пресс-службы ГБУ "Московские ярмарки" Анастасия Костяникова. Фермеры и поставщики привезли много необычной и редкой продукции, которую сложно найти в супермаркетах.

Участник ярмарки Василий Ушаков рассказал, что в продаже появилась северная дикая рыба, брусника, облепиха, морошка. Также представлено варенье из сосновых шишек, которое можно использовать как десерт или природное средство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

