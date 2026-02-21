Для гостей фестиваля "Китайский Новый год в Москве" организовали чайные церемонии

Для гостей в честь китайского Нового года в столице организовано множество мероприятий – от национальных театральных постановок и выступлений барабанщиков до чайных церемоний и дегустации восточных блюд. Одной из основных площадок фестиваля стала Манежная площадь.

Представитель оргкомитета фестиваля "Китайский Новый год" Павел Гусев рассказал, что можно посетить мастер-классы по каллиграфии и живописи, попробовать утку по-пекински, понаблюдать за народными танцами и боевыми искусствами. Также можно отправить поздравительную открытку в Китай почтой России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.