График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

21 февраля, 13:30

Город

Для гостей фестиваля "Китайский Новый год в Москве" организовали чайные церемонии

Для гостей в честь китайского Нового года в столице организовано множество мероприятий – от национальных театральных постановок и выступлений барабанщиков до чайных церемоний и дегустации восточных блюд. Одной из основных площадок фестиваля стала Манежная площадь.

Представитель оргкомитета фестиваля "Китайский Новый год" Павел Гусев рассказал, что можно посетить мастер-классы по каллиграфии и живописи, попробовать утку по-пекински, понаблюдать за народными танцами и боевыми искусствами. Также можно отправить поздравительную открытку в Китай почтой России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городфестиваливидеоИван ЕвдокимовАнна Глебова

