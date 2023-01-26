Московский Росреестр в честь 15-летия провел экскурсию для студентов

Московский Росреестр отмечает 15-летие с момента основания. В честь этой даты в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии провели экскурсию. Ее участниками стали студенты Государственного университета по землеустройству.

В данный момент в архивах столичного Росреестра хранится 15 миллионов томов реестровых дел на объекты недвижимости, которые расположены только на территории Москвы. Многие услуги Росреестра перешли в электронный вид, поэтому большинство информации и справок об объектах недвижимости теперь можно получить через "Госуслуги".

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