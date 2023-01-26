Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 17:30

Город

Московский Росреестр в честь 15-летия провел экскурсию для студентов

Московский Росреестр в честь 15-летия провел экскурсию для студентов

Более 6,5 млн кв м жилья построили в Москве в 2022 году

"Интервью": Рафик Загрутдинов – о запуске последнего участка БКЛ

Собянин: фармкластер в ОЭЗ "Технополис "Москва" займет лидирующие позиции в стране

В Москве разработали план по цифровизации строительной отрасли до 2025 года

Новости часа: в Зеленограде создают уникальный фармацевтический кластер

Новости часа: в Зеленограде запустили производственную линию на новом лекарственном заводе

В Москве построили 118 православных храмов с 2010 года

Загрутдинов рассказал о планах завершения строительства порядка 10 новых поликлиник

Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

Московский Росреестр отмечает 15-летие с момента основания. В честь этой даты в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии провели экскурсию. Ее участниками стали студенты Государственного университета по землеустройству.

В данный момент в архивах столичного Росреестра хранится 15 миллионов томов реестровых дел на объекты недвижимости, которые расположены только на территории Москвы. Многие услуги Росреестра перешли в электронный вид, поэтому большинство информации и справок об объектах недвижимости теперь можно получить через "Госуслуги".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика