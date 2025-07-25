Фестиваль культуры Вьетнама стартовал на Манежной площади

Пестрая Азия в центре Москвы: 25 июля на Манежной площади стартовал фестиваль культуры Вьетнама. Он приурочен к 75-летию установления российско-вьетнамских отношений.

В течение десяти дней в рамках фестиваля пройдет более ста мероприятий. Одно из главных событий – спектакли кукольного театра на воде, традиции которого восходят к XI веку. Также гостей ждут танцевальные шоу и показы вьетнамского боевого искусства, мастер-классы по приготовлению супа фо-бо и игрушек из рисового теста, ярмарка товаров из Вьетнама и традиционные сладости.

Чем вьетнамская культура может удивить москвичей и туристов, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.