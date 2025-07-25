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25 июля, 23:00

Город

Проект "Лето в Москве" преобразил зеленые пространства в столице

Проект "Лето в Москве" преобразил зеленые пространства в столице

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Проект "Лето в Москве" преобразил зеленые пространства. Например, в Парке Горького реконструируют Пушкинскую набережную. В ходе работ специалисты планируют оборудовать два причала и построить новые многофункциональные павильоны.

Помимо этого, в рамках проекта в парках проводится большая программа развлечений. В частности, в Измайловском парке жители и гости столицы могут стать участником фестиваля и окунуться в мир садоводства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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