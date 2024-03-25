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25 марта, 07:45

Город

Столичные библиотеки начали менять штрих-коды на радиочастотные метки

Столичные библиотеки начали менять штрих-коды на радиочастотные метки

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Столичные библиотеки стали менять штрих-коды на радиочастотные метки. Благодаря новым возможностям москвичи, которые предпочитают бумажные книги, могут легко получить нужный им экземпляр при помощи постаматов.

Для брони книги надо зайти на сайт mos.ru и выбрать услугу "Библиотеки Москвы", затем в строке поиска ввести название и автора произведения, а также необходимый для доставки адрес. На специальной карте отмечены все постаматы, в которых можно забрать книгу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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