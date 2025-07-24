Часть экспозиции форума "Территория будущего. Москва 2030" установили на Манежной площади

Часть экспозиции форума "Территория будущего. Москва 2030", который стартует 1 августа, установили на Манежной площади. В рамках выставки "Та самая Москва" там представят последние модели городского транспорта и кабины симуляторов.

В этом году форум объединит более 90 площадок в разных районах города. Среди них – Гостиный двор, Зарядье, Лужники. При этом в каждой локации будет отдельная программа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.