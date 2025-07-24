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Новости

24 июля, 22:30

Город

Часть экспозиции форума "Территория будущего. Москва 2030" установили на Манежной площади

Часть экспозиции форума "Территория будущего. Москва 2030" установили на Манежной площади

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Часть экспозиции форума "Территория будущего. Москва 2030", который стартует 1 августа, установили на Манежной площади. В рамках выставки "Та самая Москва" там представят последние модели городского транспорта и кабины симуляторов.

В этом году форум объединит более 90 площадок в разных районах города. Среди них – Гостиный двор, Зарядье, Лужники. При этом в каждой локации будет отдельная программа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
городвидеоАнна МакароваАлексей Лазаренко

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