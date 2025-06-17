Собянин: памятник метростроителям России установят на Сокольнической площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Сокольнической площади Москвы появится памятник "Метростроителям России". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Памятник установят в сквере Московского метро рядом с Русаковской улицей. Там в декабре 1931 года началось строительство первой очереди подземки от "Сокольников" до "Парка культуры".

Планируется, что проектирование и изготовление памятника завершат в 2025 году.

На передней части композиции расположатся две фигуры. Одна будет изображать метростроителя 1930-х годов, а другая – современного представителя профессии. Обе фигуры будут находиться в нише, похожей на тоннель метро, на фоне эмблемы Метростроя.

С тыльной стороны монумента изобразят карту столицы 1935 года с первой схемой московского метро.

Ранее стало известно, что на станции "Ботанический сад" будет создана новая пересадка между метро и Московским центральным кольцом (МЦК). По словам Собянина, эта станция пользуется большой популярностью у пассажиров.

В планах у города строительство второго вестибюля МЦК. С платформ будет организован спуск в подземный терминал, который будет объединен с метро. Там также появятся лифты. Подземный вестибюль будет связан с торговым центром.

