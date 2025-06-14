14 июня, 14:06Мэр Москвы
Собянин: новая пересадка между метро и МЦК появится на станции "Ботанический сад"
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
На станции "Ботанический сад" будет создана новая пересадка между метро и Московским центральным кольцом (МЦК). Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, эта станция МЦК пользуется большой популярностью у пассажиров. По статистике, в рабочий день здесь совершается более 28 тысяч поездок, половина из которых – с пересадками из метро.
"Для этого нужно пройти по улице. Приняли решение улучшить пересадку", – пояснил градоначальник.
Собянин уточнил, что в планах строительство второго вестибюля МЦК. С платформ будет организован спуск в подземный терминал, который будет объединен с метро. На платформе также появятся лифты.
Благодаря новой интеграции пересадка станет быстрее в четыре раза, а выход №7 – более свободным, заверил глава города. Кроме того, проект создаст сквозной переход под железной и автомобильной дорогами, который соединит жилые кварталы со стороны улицы Снежная и проезда Серебрякова с Проектируемым проездом № 911 и улицей Вильгельма Пика.
Подземный вестибюль также будет связан с торговым центром, что обеспечит дополнительный выход с эскалатором, заключил мэр.
Ранее Собянин раскрыл дизайн станции "Вавиловская" Троицкой линии метро. По его словам, он будет посвящен выдающемуся ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции.
Стены вдоль платформы планируется украсить мелкими стальными элементами с зеркальной поверхностью, которые будут отражать свет. Их мерцание смогут видеть только пассажиры, и он не помешает машинистам.
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