Собянин: новая пересадка между метро и МЦК появится на станции "Ботанический сад"

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На станции "Ботанический сад" будет создана новая пересадка между метро и Московским центральным кольцом (МЦК). Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, эта станция МЦК пользуется большой популярностью у пассажиров. По статистике, в рабочий день здесь совершается более 28 тысяч поездок, половина из которых – с пересадками из метро.

"Для этого нужно пройти по улице. Приняли решение улучшить пересадку", – пояснил градоначальник.

Собянин уточнил, что в планах строительство второго вестибюля МЦК. С платформ будет организован спуск в подземный терминал, который будет объединен с метро. На платформе также появятся лифты.

Благодаря новой интеграции пересадка станет быстрее в четыре раза, а выход №7 – более свободным, заверил глава города. Кроме того, проект создаст сквозной переход под железной и автомобильной дорогами, который соединит жилые кварталы со стороны улицы Снежная и проезда Серебрякова с Проектируемым проездом № 911 и улицей Вильгельма Пика.

Подземный вестибюль также будет связан с торговым центром, что обеспечит дополнительный выход с эскалатором, заключил мэр.

Ранее Собянин раскрыл дизайн станции "Вавиловская" Троицкой линии метро. По его словам, он будет посвящен выдающемуся ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции.

Стены вдоль платформы планируется украсить мелкими стальными элементами с зеркальной поверхностью, которые будут отражать свет. Их мерцание смогут видеть только пассажиры, и он не помешает машинистам.