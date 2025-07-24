Москвичи и туристы могут посетить серию бесплатных мастер-классов на Болотной площади

На Болотной площади проект "Сделано в Москве" подготовил серию бесплатных мастер-классов для всей семьи. Здесь можно поучаствовать в рисовании на воде, сделать шопер или сплести браслет.

На ВДНХ сейчас проходит международный фестиваль воздушных гимнастов "Трапеция". Организаторы планируют побить мировой рекорд по количеству участников номера на воздушных полотнах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.