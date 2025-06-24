Два участка на северо-западе Москвы будут реорганизованы по программе КРТ

На северо-западе Москвы два участка реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), передает портал мэра и правительства столицы.

В проект включили неэффективно используемые участки площадью более 4 гектаров в районе Хорошёво-Мнёвники. В настоящий момент там находятся заброшенные производственные корпуса, склады, гаражи и другие устаревшие объекты.

На их месте планируют построить более 40 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

