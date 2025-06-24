Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 07:30

Город

Два участка на северо-западе Москвы будут реорганизованы по программе КРТ

Два участка на северо-западе Москвы будут реорганизованы по программе КРТ

Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице

"Утро": 21 градус тепла ожидается в Москве днем 24 июня

"Московский патруль": в Москве осудили афериста, который присвоил квартиры на 60 млн руб

"Московский патруль": оперативники задержали подозреваемого в краже золотой цепочки

"Московский патруль": задержана сотрудница "Алросы", которая воровала драгоценные камни

"Московский патруль": злоумышленники в Царицыне воровали товары из ПВЗ маркетплейса

ЦОДД спрогнозировал снижение количества машин на столичных дорогах

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июня

"Мой район. Новости": станцию "ЗИЛ" в Даниловском районе готовят к открытию

На северо-западе Москвы два участка реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), передает портал мэра и правительства столицы.

В проект включили неэффективно используемые участки площадью более 4 гектаров в районе Хорошёво-Мнёвники. В настоящий момент там находятся заброшенные производственные корпуса, склады, гаражи и другие устаревшие объекты.

На их месте планируют построить более 40 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика