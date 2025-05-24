В программу реновации в Москве добавили 131 новую площадку

Программа реновации в Москве расширяется. В нее включили 131 новую площадку, что позволит расселить еще 542 старых дома. Почти 100 тысяч москвичей получат новые квартиры, многие – в тех же районах, где проживают сейчас.

В реновированных домах – изолированные комнаты, увеличенные кухни, два санузла и современные системы безопасности. Во дворах – спортивные и детские площадки, зоны отдыха, а рядом – магазины, школы и остановки. Желающие могут по льготной цене докупить квадратные метры или приобрести дополнительное жилье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.