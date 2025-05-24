Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 22:30

Город

В программу реновации в Москве добавили 131 новую площадку

В программу реновации в Москве добавили 131 новую площадку

В "Коломенском" начался второй этап благоустройства

В сервисе Russpass появился каталог речных прогулок по Москве

В Северо-Западном тоннеле в Москве произошло смертельное ДТП

Москвичам рассказали о погоде 24 мая

В центре Москвы ограничили движение из-за полумарафона

В Москве стартовал полумарафон "Забег.РФ"

"Московский патруль": изъятый на востоке Москвы львенок передан в парк "Земля прайда"

"Московский патруль": в Москве задержаны двое нетрезвых мужчин за избиение таксиста

"Московский патруль": в столице выявили нарушения при продаже энергетиков подросткам

Программа реновации в Москве расширяется. В нее включили 131 новую площадку, что позволит расселить еще 542 старых дома. Почти 100 тысяч москвичей получат новые квартиры, многие – в тех же районах, где проживают сейчас.

В реновированных домах – изолированные комнаты, увеличенные кухни, два санузла и современные системы безопасности. Во дворах – спортивные и детские площадки, зоны отдыха, а рядом – магазины, школы и остановки. Желающие могут по льготной цене докупить квадратные метры или приобрести дополнительное жилье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоКсения ПоликарповаЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика