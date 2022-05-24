Фестиваль "Рыбная неделя в Москве" пройдет с 27 мая по 5 июня

Москва готовится к рыбной неделе. Одноименный фестиваль пройдет в столице с 27 мая по 5 июня. Подключатся к нему даже рестораны. Попробовать блюда из продуктов российских регионов можно будет в 500 заведениях.

В столицу привезут рыбу с Дальнего Востока, из Якутии, Астрахани. Посетителям предложат и готовые блюда, и охлажденные продукты, которые можно будет приготовить дома самостоятельно. Гастрономический монофестиваль пройдет в Москве уже в шестой раз, под него выделили 23 площадки. Везде можно будет попробовать что-то новое.

Основными площадками фестиваля "Рыбная неделя в Москве" станут Площадь Революции, Тверская, Манежная площади. Также тематически оформят переход от Площади Революции к Манежной. По будням гостей будут ждать с 11:00 до 21:00. В выходные – с 10:00 до 22:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.