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24 апреля, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

На Бульварном кольце установили табло с информацией о перекрытиях в центре Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Утверждены проекты планировки территорий у реки Яузы в районах Ростокино и Алексеевский, сообщил Сергей Собянин. В парке "Яуза" возведут один новый мост и реконструируют два существующих – в створе улиц Докукина и Сельскохозяйственной.

"Город поддерживает инвесторов, которые готовы создавать и расширять производства на территории столицы. Для них действуют особые условия предоставления земли для строительства – льготная ставка в размере одного рубля в год. В ЗАО выделено 16,1 гектара для предприятий по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм, столярных изделий, мебели, а также продуктов питания. Благодаря мере поддержки арендодатели сэкономят более 250 миллионов рублей", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В районах Филевский Парк и Фили-Давыдково завершилось озеленение в рамках крупного транспортного проекта. Около 4,4 тысячи растений высадили при благоустройстве улицы Ивана Франко и реконструкции Старо-Рублевского путепровода.

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