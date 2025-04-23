Дождь, гроза и похолодание на 7 градусов придут в столицу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дождь, гроза и похолодание на 5–7 градусов ожидаются в Москве в ближайшее время. Об этом сообщает МЧС Москвы со ссылкой на Росгидромет.

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в столице с 18:00 23 апреля до 12:00 24 апреля ожидаются осадки, местами возможен сильный ливень. Кроме того, скорость ветра во время грозы может превышать 15 метров в секунду.

На фоне ожидающейся непогоды ведомство призвало горожан к внимательности и осторожности. Автомобилистам посоветовали снизить скорость во время поездок и соблюдать дистанцию с другими участниками дорожного движения, а также избегать маневров, в частности обгонов и перестроений.

Также москвичам рекомендовали не оставлять личный транспорт под деревьями и не искать под ними укрытия, обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты. Кроме того, не следует оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости жители столицы могут обратиться по номерам 101 и 112 или по единому номеру доверия столичного ГУ МЧС России 8 (495) 637-31-01.

Комплекс городского хозяйства столицы также призвал к внимательности.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности установлен в Москве и Подмосковье из-за грозы, сильного ливня и ветра, сообщает Гидрометцентр РФ. Он будет действовать с 21:00 23 апреля до 09:00 24 апреля в столице, в области – с 18:00 23 апреля до 12:00 24-го.

Похолодание и аномальные ливни ожидаются в Москве 26 апреля. Также, возможно, пройдет мокрый снег. По данным синоптиков, в течение дня температурные показатели не превысят плюс 5 – плюс 10 градусов, вечером похолодает до 0 – плюс 5 градусов.