Синоптик Шувалов: очередной температурный рекорд будет побит в Москве 23 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый температурный рекорд ожидается в Москве в среду, 23 апреля. Столбики термометра могут подняться до 25–26 градусов, сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Прошлый рекорд для 23 апреля был установлен в столице в 1995 году. Тогда температура составила 24,3 градуса.

При этом, как подчеркнул синоптик, очередной температурный максимум не поможет апрелю 2025 года стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Им пока останется апрель прошлого года, когда температура была ровной в течение всего месяца, объяснил метеоролог.

"А в апреле 2025 года и в первой половине месяца были провалы до отрицательных значений, снег выпадал. И конец месяца тоже будет не теплым", – сказал он.

Также, по словам Шувалова, в выходные, 26 и 27 апреля, в Москве похолодает до 6–8 градусов.

Между тем в первую неделю мая в Москве ожидается свыше 20% от месячной нормы осадков. При этом с вероятностью в 90% в мае будет наблюдаться положительная аномалия температуры воздуха в пределах 1–1,5 градуса. На второй неделе месяца будет фиксироваться рост атмосферного давления.