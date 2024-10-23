Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 11:30

Город

До 400 новых пунктов приема вторсырья планируется открыть в Москве в 2025 году

До 400 новых пунктов приема вторсырья планируется открыть в Москве в 2025 году

Собянин: на месте части промзоны Соколиная Гора появится современный квартал

Вторая ежегодная конференция "Толк" стартовала в Москве

Производство химической продукции в Москве увеличилось на 13% за год

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 23 октября

Почти 1,5 тыс пешеходных переходов обустроили в Москве за пять лет

Суд запретил жителю Южного Бутова пасти коз на улицах столичного района

В Москве готовится к открытию Национальный центр "Россия"

Порядка 1,7 тыс дворов благоустроили в этом году в Москве

Несколько общественных пространств обустроили в центре Москвы в 2024 году

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

В рамках проекта "Экоточки Москвы" 400 новых пунктов приема вторсырья планируется открыть в Москве в 2025 году.

Столичные разработчики представили видеоигры на выставке в Индонезии. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Эксперт рассказал, кто в Москве зарабатывает от 300 до 500 тысяч рублей. В столице в число самых высокооплачиваемых вошли вакансии архитектора автоматизированных систем управления технологическими процессами, бренд-шефа и водителя-экспедитора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтехнологииобществовидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика