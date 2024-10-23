До 400 новых пунктов приема вторсырья планируется открыть в Москве в 2025 году

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

В рамках проекта "Экоточки Москвы" 400 новых пунктов приема вторсырья планируется открыть в Москве в 2025 году.

Столичные разработчики представили видеоигры на выставке в Индонезии. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Эксперт рассказал, кто в Москве зарабатывает от 300 до 500 тысяч рублей. В столице в число самых высокооплачиваемых вошли вакансии архитектора автоматизированных систем управления технологическими процессами, бренд-шефа и водителя-экспедитора.

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