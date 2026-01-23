Жителям столицы расскажут, как изменилась Москва за последние 10 лет

В 2016 году в Москве начали курсировать первые поезда по Московскому центральному кольцу. В этом же году городские улицы освободили от незаконных торговых павильонов во время акции "Ночь длинных ковшей".

Чем еще запомнился 2016? В чем заключается медицина будущего, которое уже наступило? Как изменился транспорт Москвы? Сколько станций метро добавили на карту города?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.