23 января, 17:45Город
Жителям столицы расскажут, как изменилась Москва за последние 10 лет
В 2016 году в Москве начали курсировать первые поезда по Московскому центральному кольцу. В этом же году городские улицы освободили от незаконных торговых павильонов во время акции "Ночь длинных ковшей".
Чем еще запомнился 2016? В чем заключается медицина будущего, которое уже наступило? Как изменился транспорт Москвы? Сколько станций метро добавили на карту города?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.