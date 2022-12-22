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Политика

Новости часа: москвичей призвали передвигаться на общественном транспорте из-за непогоды

Новости часа: москвичей призвали передвигаться на общественном транспорте из-за непогоды

Ледяной дождь может привести к обрывам линий электропередачи в Москве – МЧС

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 117 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов

В Москве с начала года отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт

Дептранс столицы рекомендовал следить за объявлениями водителей общественного транспорта

"Мой район. Обратная связь": самая длинная городская трасса открылась в "Битцевском лесу"

"Мой район. Обратная связь": площадку для тенниса обновили в парке "Кусково"

"Мой район. Обратная связь": реставрация фасада доходного дома Шамшина на улице Знаменка

"Мой район. Обратная связь": дом № 31/29 отреставрировали на Поварской улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве устраняют последствия ледяного дождя. Дептранс рекомендовал передвигаться на общественном транспорте 22 декабря.

В общественных местах Москвы рекомендуют носить маски из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о том, что ему предстоит операция после полученного в Донецке ранения. Он также рассказал, что в результате происшествия пострадали несколько близких ему людей.

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