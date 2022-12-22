Новости часа: москвичей призвали передвигаться на общественном транспорте из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве устраняют последствия ледяного дождя. Дептранс рекомендовал передвигаться на общественном транспорте 22 декабря.

В общественных местах Москвы рекомендуют носить маски из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о том, что ему предстоит операция после полученного в Донецке ранения. Он также рассказал, что в результате происшествия пострадали несколько близких ему людей.