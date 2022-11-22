Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Строительная готовность южного участка МСД составляет 65% – Бочкарев

Строительная готовность южного участка МСД составляет 65% – Бочкарев

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Работы на Южном участке МСД завершены на 65%, заявил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев. Ключевым для хорды станет отрезок, который соединит два берега, а именно – Сабуровский мост. Пока он находится на этапе строительства, но проект уже называют уникальным.

Бочкарев добавил, что южный участок диаметра после завершения всех работ объединит 22 столичных района. Это улучшит транспортное обслуживание порядка 2,5 миллиона горожан.

Когда откроют проезд? И как там организовано движение в данный момент? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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