В Москве стартует сезон катков

Самый большой каток Европы открывается на ВДНХ 22 ноября. Первых посетителей ждут в 17:00. Праздничная программа начнется в 18:00 и продолжится до ночи. Одновременно на трех площадках гостей будут развлекать 400 актеров, фигуристов и танцоров. Каждая площадка будет оформлена в стиле разных эпох – дизайнеры попытались передать атмосферу 50-х, 60-х и 80-х годов.

Также гостей ждет каток в Парке Горького. В этом году он вырос на две тысячи квадратных метров. На ледовой площадке теперь одновременно смогут кататься около шести тысяч человек. Зимой будут работать и катки в спальных районах.